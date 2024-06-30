Дачникам рассказали, нужно ли обрезать листья клубники после сбора урожая

Автор: Анастасия Щербакова
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Как оказалось, смысла в этом особого и нет.

Многие дачники после сбора урожая стараются обрезать листья клубники. По мнению огородников, это позволит избавить растение от болезней. Но на самом деле данная работа бессмысленна.

Дело в том, что из земли различные патогены никуда не исчезают. Как только у растения появляются новые листья, споры оказываются на них снова.  Особенно в дождливую погоду.

По словам экспертов, выполнять обрезку клубники нужно, только если ее поразил земляничный клещ. Производить процедуру следует в первой половине августа.

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26.06.2024 1039
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