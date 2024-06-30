В МЧС рассказали, где в Ленобласти 1 июля температура упадет до +10

Июль в 47-м регионе начнется с ухудшения погодных условий.

Согласно прогнозу МЧС, 1 июля в большинстве районов Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни и град. Сила ветра может достигнуть 20 м/с.

Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 гр., у водоемов местами до +18 гр., днем +28…+33 гр., в прибрежных районах до +24 гр. Атмосферное давление будет понижаться, — сообщает ведомство.