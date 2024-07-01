В доме престарелых в Вознесенье произошла поножовщина

Из дома-интерната для престарелых в поселке Вознесенье с ножевым ранением в тяжелом состоянии забрали 69-летнего постояльца. На него с ножом напал 89-летний сосед.

Инцидент произошел вечером 30 июня. По предварительным данным, между пенсионерами произошел конфликт, и 89-летний мужчина нанес два ножевых удара в грудь своему соседу по комнате. У пострадавшего также диагностировали травмы внутренних органов.

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