Стали известны категории россиян, которым в 2024 году заплатят две пенсии сразу

Всего на двойную выплату могут претендовать девять категорий граждан.

В этом году девять категорий российских граждан смогут получить две пенсии сразу. Кому будет доступна такая льгота, рассказал кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин в беседе с «Газетой.ру»,

Так, право на двойную пенсию в 2024 году имеют следующие категории граждан:

1. Родители военнослужащих, погибших во время службы или умерших в результате военной травмы уже после увольнения.

2. Вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву из-за военной травмы, если вдова не оформила новый брак.

3. Нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием Чернобыльской катастрофы.

4. Нетрудоспособные члены семей граждан, получивших инвалидность при ликвидации ЧАЭС.

5. Члены семей погибших (умерших) граждан, являвшихся космонавтами.

Еще четыре категории: космонавты, военнослужащие, летчики-испытатели, федеральные служащие (за выслугу лет или по инвалидности + страховая пенсия по старости без фиксированной выплаты).