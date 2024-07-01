Сенатор рассказала, как еще россияне смогут купить жилье, не оформляя ипотеку

В России разработан закон о так называемых ссудо-сберегательных кассах, которые могут стать альтернативой ипотеке.

В России в скором времени могут появиться ссудо-сберегательные кассы, которые позволят россиянам быстрее скопить на покупку жилья. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жилье — проценты аннулируются, — объяснила она.

В беседе с «Газетой.ру» сенатор отметила, что соответствующий законопроект уже готов.