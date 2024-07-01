На границе Ленобласти и Эстонии продолжают скапливаться огромные очереди

Чтобы пересечь границу, люди вынуждены находиться под палящим солнцем часами.
На контрольно-пропускном пункте «Ивангород-Нарва» продолжают собираться огромные очереди из желающих пересечь границу. Столпотворение наблюдается как со стороны Эстонии, так и России.
При этом дожидаться своей очереди люди вынуждены несколько часов под палящим солнцем. Как передает Online47, основные сложности возникают из-за Эстонии, ограничивающей работу КПП в выходные и ночное время суток.
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24.06.2024 191