Власти Финляндии одобрили размещение 15 военных баз США на своей территории

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующее соглашение было одобрено финским парламентом 1 июля. 

Финляндия окончательно одобрила ранее заключенное с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Документ позволит размещать американский военный контингент на территории страны.

В частности, сообщает ТАСС, Финляндия предоставит 15 военных объектов, на которых Соединенные Штаты смогут разместить свои войска, в том числе и боевую технику.

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27.06.2024 292
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