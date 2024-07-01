Власти Финляндии одобрили размещение 15 военных баз США на своей территории

Соответствующее соглашение было одобрено финским парламентом 1 июля.
Финляндия окончательно одобрила ранее заключенное с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Документ позволит размещать американский военный контингент на территории страны.
В частности, сообщает ТАСС, Финляндия предоставит 15 военных объектов, на которых Соединенные Штаты смогут разместить свои войска, в том числе и боевую технику.
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27.06.2024 292