Смертельная авария с такси собрала почти 3-километровую пробку на КАД

ЧП произошло в районе порта «Бронка» на внешнем кольце КАД.

Серьезная авария между машиной такси и грузовиком на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга собрала огромную пробку. Она уже растянулась на 2,5 километра. Движение на указанном участке КАД также затрудняют дорожные работы.

Напомним, смертельная авария в районе порта «Бронка» произошла днем 1 июля. Водитель такси не справился с управлением, протаранил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла пассажирка легкового авто, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.