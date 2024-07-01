Смертельная авария с такси собрала почти 3-километровую пробку на КАД

Автор: Анастасия Щербакова
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ЧП произошло в районе порта «Бронка» на внешнем кольце КАД.

Серьезная авария между машиной такси и грузовиком на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга собрала огромную пробку. Она уже растянулась на 2,5 километра. Движение на указанном участке КАД также затрудняют дорожные работы.

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Фото: Яндекс. Карты

Напомним, смертельная авария в районе порта «Бронка» произошла днем 1 июля. Водитель такси не справился с управлением, протаранил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла пассажирка легкового авто, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

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