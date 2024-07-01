Началась прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава региона будет на протяжении одного часа.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко начал «прямую линию» с жителями региона.
Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:
♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному вашим оператором связи.
Длиться «прямая линия» будет на протяжении часа — с 16 до 17 часов.
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01.07.2024 139