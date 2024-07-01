В Тосно пенсионерам выделят места для торговли овощами

Такое поручение в ходе «прямой линии» с жителями региона дал губернатор Александр Дрозденко.

На «прямой линии» к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась жительница города Тосно, которая пожаловалась на отсутствие мест на рынке для торговли свежими овощами с огорода. Пожилая женщина заявила, что хочет продавать продукцию, выращенную своими руками, однако такой возможности у нее нет.

В итоге глава 47-го региона поручил руководителю администрации Тосненского района Андрею Клементьеву связаться с пенсионеркой и предоставить ей место на рынке. Также такую возможность получат и другие пожилые граждане, которые хотят заняться торговлей овощей и фруктов со своих огородов.

Попрошу Андрея Геннадьевича, чтобы он поставил вопрос на контроль. Пожилым людям не так много надо, 10–15 мест в проходном месте. Посмотрите, возможно ли где-то на привокзальной площади сделать цивилизованно, компактно, чтобы были размещены прилавки для продажи овощной продукции именно для местных со справочкой, что это выращено ими, а не перепродажа, — заявил губернатор.