Агроном раскрыл главный признак, выдающий наличие пестицидов в арбузе

Эксперт подсказал, на что нужно обратить внимание при выборе арбуза.
Арбузы, имеющие неровную и бугристую поверхность, должны вызывать подозрение. Вероятно, в таких бахчевых содержатся нитраты, которые могут обернуться для человека отравлением.
Как правило, у арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. То есть происходит быстрый рост, и это не всегда хорошо сказывается на кожице, — цитирует агронома «М24»..
Также стоит обратить внимание на рисунок на кожуре. Полосы должны быть четкими. Это говорит о том, что плоды созрели в естественных условиях.
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26.06.2024 1456