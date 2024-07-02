Агроном раскрыл главный признак, выдающий наличие пестицидов в арбузе

Автор: Анастасия Щербакова
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Эксперт подсказал, на что нужно обратить внимание при выборе арбуза.

Арбузы, имеющие неровную и бугристую поверхность, должны вызывать подозрение. Вероятно, в таких бахчевых содержатся нитраты, которые могут обернуться для человека отравлением.

Как правило, у арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. То есть происходит быстрый рост, и это не всегда хорошо сказывается на кожице, — цитирует агронома «М24»..

Также стоит обратить внимание на рисунок на кожуре. Полосы должны быть четкими. Это говорит о том, что плоды созрели в естественных условиях.

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