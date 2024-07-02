Экономист не исключил повышения ключевой ставки в июле сразу на два процента

Смягчение монетарной политики вряд ли произойдет, считает эксперт.

Экономист Георгий Остапкович полагает, что на следующем заседании акционеров ЦБ РФ ключевая ставка будет повышена. Прирост может составить в пределах 100-200 базисных пунктов.

Однозначно в июле будет повышение ключевой ставки – об этом уже говорила Набиуллина. Оценочно – от 100 до 200 базисных пунктов. То есть с 16% они могут поднять до 17 или даже 18%. Повышение ставки – это реакция на продолжающийся инфляционный фон, который у нас не снижается, — цитирует эксперта «М24».