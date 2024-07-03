Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*

В России из федерального списка учебников убрали книги доктора экономических наук Игоря Липсица*, следует из приказа Минпросвещения.

Речь идет об учебниках по финансовой грамотности для учеников 5-7 и 8-9 классов, написанных в соавторстве с другими специалистами. Кроме того, из списка убрали учебники «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики».

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Причина исключения учебников — статус иноагента у Липсица*, подтвердила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.