В Ленобласти увеличили доплату для молодых врачей, которые будут работать на территории региона, до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

За год такую поддержку получили 1311 молодых врачей. Доплата перечисляется в первые три года работы молодого специалиста в областных учреждениях здравоохранения.

Губернатор добавил, что в этом году была увеличена единовременная выплата для выпускников, которые устраиваются на работу в медицинские учреждения Ленобласти — до 100 тысяч рублей для врачей и до 50 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.