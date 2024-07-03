«Ситуация серьёзная»: Ленобласть снова накроют ливни с грозой, град и ураганный ветер

К региону движется новый циклон.
Синоптик Александр Колесов предупредил об ухудшении погодных условий в Ленобласти. Согласно наблюдениям метеоролога, к региону движется новый циклон, который принесет с 4 на 5 июля ливни, грозы и сильные порывы ветра.
Ситуация серьёзная, придется составлять и штормовые предупреждения на ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Как определимся, будем распространять, следите за сообщениями, — предупредил синоптик.
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01.07.2024 173