«Ситуация серьёзная»: Ленобласть снова накроют ливни с грозой, град и ураганный ветер

К региону движется новый циклон.

Синоптик Александр Колесов предупредил об ухудшении погодных условий в Ленобласти. Согласно наблюдениям метеоролога, к региону движется новый циклон, который принесет с 4 на 5 июля ливни, грозы и сильные порывы ветра.

Ситуация серьёзная, придется составлять и штормовые предупреждения на ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Как определимся, будем распространять, следите за сообщениями, — предупредил синоптик.