Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

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Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий полностью освободили район «Новый» населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов. Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 145 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 45 военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T-SLM» производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов.