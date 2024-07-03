Названы простые народные способы борьбы с тлей и муравьями на участке

Эксперты рассказали, как раньше боролись с вредителями.
Существует огромное количество уже готовых решений для борьбы с вредителями на участке. Однако стоимость таких препаратов довольно высокая. Впрочем, чтобы избавиться от ползучей проблемы, можно прибегнуть и к народным методам.
Так, чтобы прогнать тлю, раньше использовали простой раствор на основе хозяйственного мыла. Его размешивали в теплой воде и просто наносили на поражённые растения, особенно уделяя внимание их нижней части.
Тем временем от муравьев хорошо защищал растения раствор воды, нашатырного спирта, пищевой соды, йода и мыла. В данном случае также необходимо смешать компоненты и обработать получившимся средством пострадавшие растения. Поможет это средство и в борьбе с тлей.
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02.07.2024 82