Минздрав: 70 человек с ботулизмом остаются в стационарах

17 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно данным Минздрава, на текущий момент 70 человек находятся под наблюдением врачей после тяжелого отравления некачественными салатами с возбудителем ботулизма. Состояние 17 пациентов остается тяжелым, они подключены к ИВЛ.

70 человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана, — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов РИА Новости