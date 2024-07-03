Врачи раскрыли, что произойдет с организмом, если спать всего по 5 часов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Недостаток сна может обернуться для здоровья крайне серьезными последствиями.

Крепкий и продолжительный сон — залог хорошего здоровья. Если человек отдыхает недостаточно, это грозит рядом негативных последствий для организма.

Как пишет АиФ, ссылаясь на опрошенных врачей, сон всего по пять часов в сутки может привести к следующим проблемам со здоровьем:

♦ Трудности с концентрацией внимания, медленная реакция, раздражительность и проблемы с памятью.

♦ Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

♦ Увеличивается вероятность психических заболеваний и развития депрессии.

♦ Нарушается обмен веществ.

Согласно научным исследованиям, люди, испытывающие недостаток сна (менее 6 часов), проживают в 1,6 раза меньше, чем те, у которых нет проблем со сном.

Вам будет интересно
Врачи раскрыли, что произойдет с организмом, если спать всего по 5 часов сон, советы врачей, здоровье
Врач рассказала, какие опасные заболевания можно подцепить на даче
Наиболее опасные из них — столбняк, бешенство и ботулизм. Собственная дача — это не только возможность отдохнуть с друзьями и семьей...
04.06.2024 228
Автор