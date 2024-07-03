Такое отношение к подвигам красноармейцев и памяти о них — за гранью элементарной человеческой этики, считает сенатор.

Власти Эстонии продолжают кампанию по уничтожению надгробий и памятников советским солдатам, освободившим страну от нацистских захватчиков. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов осудил действия ныне недружественного России государства, отметив, что это «за гранью элементарной человеческой этики».

Неблагодарные потомки пытаются стереть память о тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом. Они не гнушаются ни сносом памятников героям, ни разрытием их могил, — цитирует Перминова Online47.

Впрочем, свое истинное отношение к итогам Второй мировой войны уже показали и другие страны Восточной Европы. Однако Перминов уверен, что стереть память о подвигах красноармейцев не удастся, Россия прикладывает к этому максимальные усилия.

Того, кто ведет борьбу с павшими героями, ждет забвение. Наша страна не первый год реализует комплекс мер для сохранения исторической памяти, недопущения переписывания истории. Государство продолжит его реализацию, несмотря на крайне непростую ситуацию», – добавил сенатор.