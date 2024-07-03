Александр Дрозденко дал старт работе первого в Ленобласти бизнес-инкубатора креативных индустрий

Губернатор Ленобласти дал старт работе первого в регионе бизнес-инкубатора креативных индустрий в Тайцах. Стоимость строительства составила 195,3 млн. руб.
Строительство бизнес-инкубатора в поселке Тайцы завершено в апреле 2024 года. Здесь смогут разместиться 56 субъектов малого и среднего бизнеса, предусматривается предоставление резидентами 106 рабочих мест, в здании есть спортивный зал.
В качестве поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии и гранты, микрозаймы и поручительства, услуги и сервисы для бизнеса. Подробнее о всех мерах федеральной поддержки можно узнать на сайте 813.ru и здесь, а также по телефону 8 (812) 309-46-88.
Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.
Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.