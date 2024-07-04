В деревнях Ненимяки, Гарболово и Васкелово пройдет отлов бездомных животных

В четверг, 4 июля, в деревнях Ненимяки, Гарболово и Васкелово Всеволожского района Ленобласти и при необходимости в других близлежащих населенных пунктах пройдет отлов бездомных собак.

В пресс-службе администрации Всеволожского муниципального района сообщили, специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. После проведенных процедур животных вернут на прежнее место.

Во время отлова жителей просят не отпускать питомцев на самостоятельные прогулки. Дополнительную информацию можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(81370)24-725 (доб 462).

Напомним, регистрация домашних животных в Ленобласти станет обязательной с 1 января 2025 года. Тех, кто проигнорирует новую меру, ожидает штраф.