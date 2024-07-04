Минздрав рассказал, как пережить жару пожилым и людям с хроническими болезнями

Министерство здравоохранения дало рекомендации для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на время жары.

Врачи призвали пить не менее 2 л жидкости в день, даже если нет жажды. В этот объем входят чистая и минеральная вода, а также несладкие соки, морсы, компоты, квас и зеленый чай.

Специалисты также рекомендует поддерживать температуру в помещении на уровне 25 градусов или на пять градусов ниже, чем на улице. Ношение одежды из натуральных тканей и головных уборов, прием прохладного душа и ограничение физической активности также помогут избежать осложнений на сердце и сосуды.

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В Минздраве напомнили, что лекарства могут изменить свойства при температуре выше плюс 25 градусов, и призвали хранить их в холодильнике, а также не прекращать прием таблеток без назначения врача. А снижение давления — нормальная реакция в жару и призвали обращаться за помощью в случае слабости и головокружения.