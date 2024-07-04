Пьяный подросток упал с Гренадерского моста

В Петербурге с моста упал нетрезвый подросток. Инцидент произошел рано утром 3 июля на Гренадерском мосту.

14-летнего подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы легких, почек и гематому печени. В его крови обнаружили алкоголь.

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Детали и обстоятельства случившегося выясняются.