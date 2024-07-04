Наличные и драгоценности украли из сейфа во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 3 июля сообщили о квартирной краже из девятиэтажного дома на улице Строителей в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.

Владелец квартиры вернулся домой и обнаружил сломанный замок входной двери на пятом этаже. Из сейфа пропали деньги и ювелирные украшения.

Ущерб 46-летнего пострадавшего оценен примерно в 300 тысяч рублей. Заведено уголовное дело о краже, обстоятельства происшествия устанавливаются.