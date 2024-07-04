Семилетняя девочка получила перелом в школьном лагере в Бокситогорском районе

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Семилетнюю девочку с переломом предплечья доставили 3 июля из школьного лагеря дневного пребывания в Пикалево в детскую клиническую больницу Ленинградской области.

По предварительным данным, ребенок получил травму на пришкольной спортивной площадке. Во время игры девочка сорвалась с металлического турника.

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка.

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