Семилетняя девочка получила перелом в школьном лагере в Бокситогорском районе

Семилетнюю девочку с переломом предплечья доставили 3 июля из школьного лагеря дневного пребывания в Пикалево в детскую клиническую больницу Ленинградской области.

По предварительным данным, ребенок получил травму на пришкольной спортивной площадке. Во время игры девочка сорвалась с металлического турника.

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка.