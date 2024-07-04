В Гатчинском районе Ленобласти подростки затащили продуктовую тележку на крышу поезда и сбросили ее вниз на ходу.

Хулиганами заинтересовалась транспортная прокуратура.

На кадрах, опубликованных в тг-канале «Подслушано электрички Москвы», видно, что несколько юношей общими силами затащила продуктовую тележку на крышу электрички, а затем сбросила ее на рельсы, когда поезд находился в движении.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства и личности участников происшествия. Кроме того, будет проверено исполнение законодательства на железной дороге. Ведомство также даст оценку работе сотрудников железной дороги и транспортной полиции. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.