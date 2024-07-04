Жители высотки пожаловались на работающее в квартирах отопление: за окном было +35

Выяснилось, что коммунальщики решили начать подготовку в отопительному сезону.

В Воронеже жители многоэтажного дома обнаружили, что батареи в их квартирах горячие. При этом на улице в тот момент было +35 градусов жары, пишет LIFE.

Как оказалось, коммунальные службы решили начать подготовку к отопительному сезону во время аномальной жары. Вечером того же дня все работы были завершены.