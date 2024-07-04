В МВД напомнили, какие загранпаспорта являются недействительными

Если изменения в персональных данных не были указаны в документе, выехать за границу не удастся.

В МВД РФ напомнили россиянам о порядке выезда за рубеж. Как предупредили в ведомстве, в случае, если гражданин не оформил новый загранпаспорт после смены фамилии, имени, отчества, данных о месте рождения и других сведений, выехать за пределы страны не выйдет.

Обращаем внимание, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных, — передает пресс-служба МВД.