Посетительница фитнес-центра в Петербурге откусила палец женщине

Пришивать ампутированный мизинец, побывавший во рту другого человека, врачи не решились.

В одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга посетительницу накрыл внезапный приступ агрессии по отношению к другой спортсменке. Со слов пострадавшей, на нее по необъяснимым причинам напала женщина и начала наносить удары. Все произошло в раздевалке.

После того, как избиение прекратилась, и женщина пришла в себя, мизинца на ее руке уже не было. На место ЧП экстренно вызвали скорую помощь, однако пришивать палец медики не стали, поскольку был риск заражения.

Как передает Mash на Мойке, пострадавшая намерена обратиться в полицию и написать заявление на агрессивную женщину.