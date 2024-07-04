Откусившая палец посетительнице фитнес-центра петербурженка рассказала свою версию конфликта

Ссора между женщинами, переросшая в драку, произошла изначально из-за шкафчика в раздевалке.

Причиной конфликта между двумя женщинами в одном из спортзалов Петербурга стал шкафчик в раздевалке. Вещи участниц потасовки лежали в одной ячейке и, видимо, ни одной из них это не понравилось.

Лишившаяся пальца петербурженка заявила, что оппонентка начала предъявлять ей претензии после того, как она задела ее шкафчиком. Однако пострадавшая не придала этому особого значения и ушла сушить голову. Когда вернулась, на нее посыпался град ударов.

Я была после душа и после сушки снова подошла к шкафчику, чтобы одеться. Получила несколько ударов по голове, — рассказала пострадавшая «Фонтанке».

При этом у женщины, применивший запрещенный прием, другая версия случившегося. Петербурженка утверждает, что не начинала драку, а палец откусила в целях самообороны.

Она хотела мне рот порвать, — заявила вторая участница конфликта.

Разбираться в ситуации будет полиция. Обе женщины намерены писать заявления.