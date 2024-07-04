Откусившая палец посетительнице фитнес-центра петербурженка рассказала свою версию конфликта

Ссора между женщинами, переросшая в драку, произошла изначально из-за шкафчика в раздевалке.
Причиной конфликта между двумя женщинами в одном из спортзалов Петербурга стал шкафчик в раздевалке. Вещи участниц потасовки лежали в одной ячейке и, видимо, ни одной из них это не понравилось.
Лишившаяся пальца петербурженка заявила, что оппонентка начала предъявлять ей претензии после того, как она задела ее шкафчиком. Однако пострадавшая не придала этому особого значения и ушла сушить голову. Когда вернулась, на нее посыпался град ударов.
При этом у женщины, применивший запрещенный прием, другая версия случившегося. Петербурженка утверждает, что не начинала драку, а палец откусила в целях самообороны.
Разбираться в ситуации будет полиция. Обе женщины намерены писать заявления.