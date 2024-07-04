На российский рынок вышел новый автомобильный бренд

Совместное предприятие FAW и Volkswagen начало официальные продажи своих автомобилей в России.

В России появился новый бренд автомобилей под названием Jetta. Он был создан автогигантами FAW и Volkswagen. Ранее модели компании уже поставлялись в РФ, но только по параллельному импорту.

Как передает «РГ», модельный ряд представлен тремя автомобилями: седаном и двумя кроссоверами.

Седан VA3:

— Длина — 4501 мм, колесная база — 2604 мм.

— Двигатель — атмосферный 1.5 л с гидрокомпенсаторами и распределенным впрыском (мощность предположительно 110-112 л.с.).

— Трансмиссия — 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin.

— Цена — от 1 928 000 рублей.

Кроссовер VS5:

— Габариты — 4418 x 1841 x 1616 мм, колесная база — 2630 мм.

— Двигатель — 1.4 TSI мощностью 150 л.с.

— Трансмиссия — 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin.

— Цены — от 2 952 000 до 3 152 000 рублей.

Кроссовер VS7:

— Габариты — 4624 x 1841 x 1624 мм, колесная база — 2730 мм.

— Двигатель — 1.4 TSI мощностью 150 л.с.

— Трансмиссия — 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin.

— Цена — 3 217 000 рублей.