На российский рынок вышел новый автомобильный бренд

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Совместное предприятие FAW и Volkswagen начало официальные продажи своих автомобилей в России.

В России появился новый бренд автомобилей под названием Jetta. Он был создан автогигантами FAW и Volkswagen. Ранее модели компании уже поставлялись в РФ, но только по параллельному импорту.

Как передает «РГ», модельный ряд представлен тремя автомобилями: седаном и двумя кроссоверами.

Седан VA3:
— Длина — 4501 мм, колесная база — 2604 мм.
— Двигатель — атмосферный 1.5 л с гидрокомпенсаторами и распределенным впрыском (мощность предположительно 110-112 л.с.).
— Трансмиссия — 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin.
— Цена — от 1 928 000 рублей.

Кроссовер VS5:
— Габариты — 4418 x 1841 x 1616 мм, колесная база — 2630 мм.
— Двигатель — 1.4 TSI мощностью 150 л.с.
— Трансмиссия — 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin.
— Цены — от 2 952 000 до 3 152 000 рублей.

Кроссовер VS7:
— Габариты — 4624 x 1841 x 1624 мм, колесная база — 2730 мм.
— Двигатель — 1.4 TSI мощностью 150 л.с.
— Трансмиссия — 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin.
— Цена — 3 217 000 рублей.

Вам будет интересно
На российский рынок вышел новый автомобильный бренд Россия, Бренды, автомобили
Эксперт рассказал, что произойдет, если нажать на кнопку "Старт-Стоп" в машине на ходу
Не исключено, что сразу после этого некоторые системы авто могут отключиться. Случайное нажатие кнопки "Старт-Стоп" в автомобиле на ходу может обернуться...
28.06.2024 139
Автор