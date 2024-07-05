Мать из Кингисеппа выплатила сыну в детском доме 300 тысяч рублей алиментов. Для этого пришлось арестовать иномарку

Суд обязал 37-летнюю жительницу Кингисеппа выплачивать четверть от доходов в качестве алиментов своему 12-летнему сыну, который находится на воспитании в детском доме. Но не делала этого, задолженность составила 300 тысяч рублей.

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов установил, что в собственности матери есть легковой автомобиль. Женщину пригласили на прием для вручения требования о предоставлении иномарки.

Должница пошла на погашение долга только после ареста автомобиля. Выплата алиментов находится на контроле судебных приставов.