Мать из Кингисеппа выплатила сыну в детском доме 300 тысяч рублей алиментов. Для этого пришлось арестовать иномарку

Суд обязал 37-летнюю жительницу Кингисеппа выплачивать четверть от доходов в качестве алиментов своему 12-летнему сыну, который находится на воспитании в детском доме. Но не делала этого, задолженность составила 300 тысяч рублей.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов установил, что в собственности матери есть легковой автомобиль. Женщину пригласили на прием для вручения требования о предоставлении иномарки.
Должница пошла на погашение долга только после ареста автомобиля. Выплата алиментов находится на контроле судебных приставов.
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16.05.2022 6042