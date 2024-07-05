С улиц Петербурга и Ленобласти за день изъяли более 2000 самокатов

Полиция в Санкт-Петербурге и Всеволожском районе 4 июля проверила соблюдение правил использования кикшеринговых электросамокатов. За день изъяли свыше 2000 арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Основные выявленные нарушения связаны с несоблюдением правил парковки. За день полицейские завели более 200 административных дел.

С начала профилактических рейдов правоохранители возбудили 1200 административных дел, в рамках которых изъяли почти 11 000 электросамокатов. СИМ поместили на склады временного хранения для изучения их технического состояния и безопасности использования.

В июне произошло 87 ДТП с участием СИМ, как правило, кикшеринговых. Среди пострадавших 17 детей.