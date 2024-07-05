ОК покажут кинофестиваль «В кругу семьи» и запустят фотомарафон в честь Дня любви, семьи и верности

Ко Дню семьи, любви и верности Одноклассники эксклюзивно покажут ролики участников XIX Международного кинофестиваля «В кругу семьи» и трансляцию фестиваля. Также в честь праздника социальная сеть подготовила онлайн- и офлайн-активности, призванные привлечь внимание к теме семьи.

Для фестиваля организаторы отобрали кинокартины из 20 стран мира. Короткометражные фильмы конкурсантов выйдут эксклюзивно в соцсети. Всего пользователи смогут посмотреть двадцать роликов, а также церемонию открытия фестиваля и награждения победителей.

В рамках Дня любви, семьи и верности ОК также поддержали крупнейший в России семейный проект и подготовили ряд активностей в партнерстве с организацией «Россия – страна возможностей». Они приурочены к празднику и посвящены важности семейных ценностей. В соцсети пройдет онлайн-марафон, в рамках которого пользователи поделятся совместными фотографиями со своими родственниками. Снимки с хэштегом #ДеньСемьи можно выкладывать в официальной группе проекта «Это у нас семейное». 9 июля случайным образом выберут 13 участников и вручат им призы. Ещё пользователи соцсети могут установить на аватар тематические рамки и посмотреть трансляцию концерта и других праздничных активностей, приуроченных к заключительному этапу проекта «Это у нас семейное».

В финале семьи-участники, всего более двух тысяч человек, выполнят различные интеллектуальные, спортивные и творческие задания, чтобы продемонстрировать не только свою эрудицию и смекалку, но и умение работать в команде, слышать и понимать друг друга. Все финалисты отправятся в путешествия со своими близкими, а победившие 30 семей получат сертификаты на 5 млн рублей, чтобы улучшить жилищные условия. Семьи-финалисты также смогут сделать снимки в тематической фотозоне ОК в Мастерской управления «Сенеж», где и пройдёт заключительный этап проекта «Это у нас семейное».

Также пользователи ОК смогут принять участие во всероссийском марафоне #МояСемьяРоссия от телеканала «Россия» и поделиться своими семейными фото, или установить тематические рамки на аватар.