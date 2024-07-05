Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Количество угонов автомобилей в России за первые шесть месяцев 2024 года снизилось на 13 % по сравнению аналогичным периодом 2023 года.

Чаще всего угоняют автомобили производства «АвтоВАЗ». На компанию приходится 60 % хищений, лидером среди модельного ряда стала Vesta. Затем идут Hyundai и Kia (по 13 %), хотя год назад Kia c результатом 31 % занимала первое место.

Главной тенденцией стал рост числа угонов машин не по месту страхования – с 6 до 67 %. Чаще всего такое случается во время междугородних поездок. Самым опасным регионом стал Дагестан – на него пришлось 60 % угонов.