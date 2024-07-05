В России может снизиться стоимость принудительной эвакуации авто

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Депутаты Госдумы задумались о снижении стоимости принудительной эвакуации автомобилей. Согласно законопроекту, внесенному в парламент, речь идет только о тех случаях, когда владелец нарушил правила парковки.

Авторы инициативы считают, что стоимость принудительной эвакуации машин не должна быть выше 20% от уровня прожиточного минимума в регионе, где совершено правонарушение.