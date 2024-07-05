Ежедневные штрафы с камер за отсутствие страховки могут начать приходить с осени — СМИ

Разработкой законопроекта занимаются одновременно МВД, Банк России, Госдума и Российский союз автостраховщиков.
Законопроект об ежедневных штрафах за отсутствие страховки могут начать приходить российским водителям уже этой осенью. Однако точные сроки определит МВД.
Как сообщают СМИ, сейчас основная сложность — изменение КоАП таким образом, чтобы штраф выписывался на за каждый проезд под камерами, а только один раз в сутки. При этом техническая сторона уже отработана и готова к внедрению.
Напомним, согласно инициативе, водителей с отсутствующей страховкой хотят штрафовать каждые сутки. При этом ограничений по количеству дней нет — за месяц у водителей-нарушителей может набежать штрафов на 25 тысяч рублей.
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