Ежедневные штрафы с камер за отсутствие страховки могут начать приходить с осени — СМИ

Разработкой законопроекта занимаются одновременно МВД, Банк России, Госдума и Российский союз автостраховщиков.

Законопроект об ежедневных штрафах за отсутствие страховки могут начать приходить российским водителям уже этой осенью. Однако точные сроки определит МВД.

Как сообщают СМИ, сейчас основная сложность — изменение КоАП таким образом, чтобы штраф выписывался на за каждый проезд под камерами, а только один раз в сутки. При этом техническая сторона уже отработана и готова к внедрению.

Напомним, согласно инициативе, водителей с отсутствующей страховкой хотят штрафовать каждые сутки. При этом ограничений по количеству дней нет — за месяц у водителей-нарушителей может набежать штрафов на 25 тысяч рублей.