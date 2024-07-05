СК выясняет обстоятельства гибели инженера из Подпорожья, упавшего с судна в реку

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо во время обслуживания судна.

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 58-летнего мужчины, работавшего инженером на одном из предприятий Подпорожского района по обслуживанию судов.

По данным ведомства, во время работы мужчине внезапно стало плохо, и он упал с судна в реку. Тело погибшего было обнаружено сотрудниками МЧС в ходе поисковой операции.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования, — указано в сообщении СК.
Вам будет интересно
СК выясняет обстоятельства гибели инженера из Подпорожья, упавшего с судна в реку утонул мужчина, СК, Подпорожье, Ленобласть
В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть мужчину больше полутора лет назад на Алтае
Все это время виновник смертельной аварии находился в федеральном розыске.  В Санкт-Петербурге задержали 59-летнего мужчину, который в конце октября 2022 года...
05.07.2024 27
Автор