СК выясняет обстоятельства гибели инженера из Подпорожья, упавшего с судна в реку

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо во время обслуживания судна.

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 58-летнего мужчины, работавшего инженером на одном из предприятий Подпорожского района по обслуживанию судов.

По данным ведомства, во время работы мужчине внезапно стало плохо, и он упал с судна в реку. Тело погибшего было обнаружено сотрудниками МЧС в ходе поисковой операции.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования, — указано в сообщении СК.