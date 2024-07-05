СК выясняет обстоятельства гибели инженера из Подпорожья, упавшего с судна в реку

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо во время обслуживания судна.
Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 58-летнего мужчины, работавшего инженером на одном из предприятий Подпорожского района по обслуживанию судов.
По данным ведомства, во время работы мужчине внезапно стало плохо, и он упал с судна в реку. Тело погибшего было обнаружено сотрудниками МЧС в ходе поисковой операции.
Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования, — указано в сообщении СК.
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