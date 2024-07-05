Россельхознадзор выявил еще одно предприятие Бразилии, поставлявшее в РФ зараженное мясо

Автор: Анастасия Щербакова
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За прошлый год компания поставила в Россию более двух тысяч тонн продукции.

Россельхознадзор ввел усиленный контроль за поставками мяса бразильской компанией Minerva S.A. Как передает ведомство, в продукции предприятия нашли нарушения, связанные с микробиологической безопасностью.

Всего за прошлый год компания поставила в РФ боле двух тысяч продукции.

Ранее в партии свинины уже другого бразильского предприятия обнаружили сальмонеллу. Патоген был найден в свиной шее, поставляемой в рестораны, кафе и доставки.

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