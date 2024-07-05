Россельхознадзор выявил еще одно предприятие Бразилии, поставлявшее в РФ зараженное мясо

За прошлый год компания поставила в Россию более двух тысяч тонн продукции.
Россельхознадзор ввел усиленный контроль за поставками мяса бразильской компанией Minerva S.A. Как передает ведомство, в продукции предприятия нашли нарушения, связанные с микробиологической безопасностью.
Всего за прошлый год компания поставила в РФ боле двух тысяч продукции.
Ранее в партии свинины уже другого бразильского предприятия обнаружили сальмонеллу. Патоген был найден в свиной шее, поставляемой в рестораны, кафе и доставки.
Вам будет интересно
Всего Роскачество исследовало 28 брендов рыбных закусок. Из них всем требованиям соответствовала продукция только 10 марок. Роскачество изучило в лабораторных условиях...
05.07.2024 41