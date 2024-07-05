Молодежи в Ленобласти стало проще найти себе работу

В Долгосрочную программу содействия занятости молодежи в Ленинградской области внесены изменения.

«Программа реализуется в регионе с 2022 года. Благодаря широкому комплексу мероприятий, ориентированных на разные возрастные группы, мы видим тенденцию к снижению уровня безработицы молодежи, особенно в возрастной группе 15 — 24 года. На сегодняшний день регион выполнил показатели Минтруда по достижению уровня безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и в возрасте от 15 до 29 лет», — пояснила председатель комитета по труду и занятости населения области Алла Астратова.

В рамках Программы содействия занятости молодежи уже внедрены цифровые сервисы в сфере занятости. Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости молодежи» нацпроекта «Демография» реализуется мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.