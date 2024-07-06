В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ утвердил новую методологию оценки качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он уточнил, что планируется проверить профессионализм, психологическую и методологическую подготовку педагогов.

Музаев пояснил, что раньше такие оценки строились только на основании результатов в учебе у детей, что не давало полной картины по региону. Всего индекс будет включать в себя 69 показателей. Планируется оценивать их по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры.