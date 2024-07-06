Таможня Казахстана снова начала задерживать российские грузовые фуры

Автор: Гузель Галимова
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Таможенная служба Комитета государственных доходов Казахстана начала задерживать российские грузовые фуры с товарами из стран Европейского союза (ЕС).

На действия казахстанских пограничников пожаловались в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), сообщает «РБК». Сейчас на границе задержаны более 20 российских автопоездов.

Как следует из письма, рестрикции на границе связаны с тем, что с 1 июля Казахстан ограничил обратную загрузку полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

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04.07.2024 182
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