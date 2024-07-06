В Госдуме предложили конфисковать имущество за организацию незаконной миграции в РФ

Автор: Гузель Галимова
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В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту.

Сейчас за организацию незаконной миграции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до пятисот тысяч рублей.

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