В Госдуме предложили конфисковать имущество за организацию незаконной миграции в РФ

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.
«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту.
Сейчас за организацию незаконной миграции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до пятисот тысяч рублей.
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