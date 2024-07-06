В Ленобласти подешевели подержанные автомобили

В Ленобласти зафиксировали снижение цен на поддержанные автомобили.

По итогам июня средняя стоимость машины упала до 2,3 млн рублей, что на 10% меньше, чем в январе. При этом цены на новые авто на протяжении шести месяцев оставались на уровне 3,2 млн рублей, следует из данных сервиса «Авто.ру Оценка».

По сравнению с маем, в июне средняя цена на машины с пробегом упала на 3%. Так, «Лада-2104» подешевела на 36%, Skoda Fabia – 15%, Geely Emgrand EC7 – 13%, Nissan Murano – на12%, Mitsubishi Pajero Sport, Land Rover Discovery и Kia Cerato – на 11%.

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В сегменте новых авто значительно упала цена на китайский кроссовер SWM G01F – на 12%, до 2,1 млн рублей. Также подешевели «Москвич 6» — на 11%, до 2,5 млн и «Москвич 3» — 9%, до 2 млн, LiXiang L9 — на 8%, до 8,5 млн рублей, Mazda 6 – на 6%, до 4 млн, Omoda S5 – на 6%, до 2,2 млн.