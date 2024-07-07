Мужчина погиб при пожаре в гаражах Приозерска

Гаражи загорелись 6 июля на улице Суворова в Приозерске. Огонь охватил 144 квадратных метра. Горели четыре постройки.

Возгорание удалось ликвидировать около 17:00. При пожаре погиб 50-летний мужчина. Обстоятельства устанавливаются.

Работали дежурные смены 113-й, 142-й и 144-й пожарных частей противопожарной службы Ленобласти: 16 человек и четыре спецмашины.