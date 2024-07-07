Женщина склонила подростка к наркотикам в Бокситогорске

В Бокситогорске 39-летнюю женщину признали виновной в сбыте наркотических веществ, совершенном в отношении несовершеннолетней. А также в склонении к употреблению наркотиков.
Следствие установило, что виновная и сама употребляет наркотики. Находясь в квартире на Садовой улице в Бокситогорске, она убедила 16-летнюю девушку попробовать вещества.
Суд назначил женщине 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима. При рассмотрении дела учтен характер и степень опасности преступления в отношении общества, а также наличие смягчающих обстоятельств.
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23.05.2022 1754