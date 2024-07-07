Иномарку с чужими моторами на 110 тысяч рублей остановили в Лодейнопольском районе

На 12-м километре трассы А-215 «Лодейное Поле – Брин – Наволок» в Лодейнопольском районе 6 июля остановили Volvo XC60. В салоне сидели двое жителей Волховского района: 55-летний из Рыбежно и 29-летний из села Паша.

В багажнике обнаружен инструмент и два лодочных мотора марок Marine и Toyama. Поиски техники начались после обращения в полицию 70-летнего и 23-летнего хозяев.

Первый не нашел двигателя на лодке, пришвартованной возле деревни Хевроньино. Второй обнаружил пропажу мотора с судна, пришвартованного на Набережной Речного Флота в Подпорожье.

Совокупная стоимость моторов – 110 тысяч рублей. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Младший судим и за наркотики.