Иномарка вылетела под колеса грузовика в Кингисеппском районе. Водитель погиб

Автор: Сергей Агутин
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На 130-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе 7 июля в 07:40 Hyundai Solaris под управлением 48-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения.

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Фото: t.me/spb_police78

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с китайским грузовиком Howo, которым управлял 38-летний мужчина. От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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