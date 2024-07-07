Иномарка вылетела под колеса грузовика в Кингисеппском районе. Водитель погиб

На 130-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе 7 июля в 07:40 Hyundai Solaris под управлением 48-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения.

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с китайским грузовиком Howo, которым управлял 38-летний мужчина. От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.