Иномарка вылетела под колеса грузовика в Кингисеппском районе. Водитель погиб

На 130-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе 7 июля в 07:40 Hyundai Solaris под управлением 48-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения.
Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с китайским грузовиком Howo, которым управлял 38-летний мужчина. От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте ДТП.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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