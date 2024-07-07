Более 300 тысяч болельщиков подписали петицию о переигровки матча Германии и Испании

В интернете появилась онлайн-петиция, которая призывает переиграть матч Евро-2024, в котором Испания победила Германию со счетом 2:1.
Причиной для этого стало неназначение арбитром из Англии Энтони Тэйлором пенальти в ворота испанцев во втором тайме дополнительного времени за игру рукой Марком Кукурельей.
Рядом других решений арбитра недовольны болельщики обеих стран. В Испании считают, что арбитр в начале матча должен был удалить немца Тони Крооса, который грубо атаковал Педри, в результате чего испанец не сможет играть до конца турнира.
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06.05.2023 1837